Sunt contre puternice intre reprezentanții USR PLUS și ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, dupa ce un proiect de ordonanța a fost lansat in dezbatere publica de Ministerul Culturii privitor la cladirile de patrimoniu. Proiectul ar favoriza abuzurile, conform USR PLUS, in timp ce ministrul Culturii se apara și spune ca se urmarește debirocratizarea. Proiectul de ordonanța pus in consultare pe site-ul Ministerului Culturii elimina filtrul de decizie al specialiștilor din Comisiile Monumentelor Istorice atunci cand proiectele imobiliare sunt facute de experți atestați de minister. Astfel, arhitectul…