Opt cetateni romani si un cetatean sudanez, membru de familie, evacuati din Sudan, au ajuns miercuri seara in Romania, anunta MAE. O femeie si copilul sau au evacuati din Sudan, in Djibouti, cu un zbor special organizat de catre autoritatile suedeze. "In cursul zilei de 26 aprilie, a avut loc evacuarea din Sudan a inca […]