Stiri pe aceeasi tema

- Doua grupuri de cetateni romani, ale caror curse aeriene au fost anulate, sunt blocate pe Aeroportul International Dubai, in contextul fenomenelor meteorologice extreme care afecteaza teritoriul Emiratelor Arabe Unite.

- Doua grupuri de cetateni romani, ale caror curse aeriene au fost anulate, sunt blocate pe Aeroportul International Dubai, in contextul fenomenelor meteorologice extreme care afecteaza teritoriul Emiratelor Arabe Unite. ”In contextul fenomenelor meteorologice extreme care afecteaza teritoriul Emiratelor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis miercuri ca monitorizeaza situația a doua grupuri de cetațeni romani aflați in Aeroportul Internațional Dubai, ale caror curse aeriene au fost anulate dupa inundațiile record care au afectat regiunea Emiratelor Arabe Unite.

- Ultima ora: Romani blocați in Dubai, din cauza inundațiilor: MAE a intrat in alerta Doua grupuri de cetațeni romani ale caror curse aeriene au fost anulate din cauza fenomenelor meteorologice extreme sunt blocate in Aeroportul Internațional Dubai, anunța MAE, relateaza Mediafax.

- In contextul fenomenelor meteorologice extreme care afecteaza teritoriul Emiratelor Arabe Unite, Ministerul Afacerilor Externe MAE , prin intermediul Consulatului General al Romaniei la Dubai, are in atentie si monitorizeaza situatia a doua grupuri de cetateni romani aflati in Aeroportul International…

- Șase din zece fete au incercat diete extreme sau periculoase pentru a crește sau a scadea in greutate. Asta din cauza presiunilor pe care le resimt din pricina imaginilor promovate in media, inclusiv pe rețelele de socializare. O alta cauza este reprezentata de criticile aduse din partea baieților…

- Un scandal violent a izbucnit pe o partie celebra din Austria. O familie de romani și una de olandezi și-au imparțit pumni, bețe de schi și picioare, totul pornind din cauza locurilor din telegondola. Membrii celor doua familii asteptau telegondola la Schwarzen-Schneid-Bahn, din Solden, și iși doreau…

- Atacurile rebelilor Houthi in Marea Rosie creeaza probleme tot mai mari pentru traficul maritim din zona, o importanta ruta pentru transportul internațional de marfuri. Printre navele blocate, se afla și un vapor cu mii de ovine și bovine, blocat in largul Australiei, la aproape o luna de cand vasul…