- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat sambata, in marja Conferintei de Securitate de la Munchen, la masa rotunda privind Initiativa celor Trei Mari, ocazie cu care a salutat anuntul secretarului de stat Mike Pompeo privind alocarea de catre SUA a un miliard de dolari pentru investitii…

- Barbatul, un imigrant extracomunitar, s-a stropit cu benzina si a incercat sa se incendieze cu o bricheta in apropierea unui grup de protestatari. Agenti de politie au intervenit si l-au imobilizat. Potrivit Politiei, protestatarul este un irakian in varsta de 50 de ani. "Persoana…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut sambata, o intrevedere cu ministrul afacerilor externe al Republicii Kargaze, Cinghiz Aidarbekov, in marja Conferintei de Securitate de la Munchen, ocazie cu care a propus organizarea unui forum economic bilateral, informeaza un comunicat de presa…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a avut vineri, in marja Conferintei de Securitate de la Munchen, o intrevedere cu omologul georgian, Giorgi Gakharia, context in care oficialul rooman a multumit pentru implicarea activa a Georgiei in proiectul Rutei de transport de marfuri Marea Neagra - Marea Caspica.…

- Prim-ministrul interimar Ludovic Orban a avut vineri o intrevedere cu omologul kuweitian, seicul Sabah Al-Khalid Al-Hamad Al-Sabah, in marja Conferintei de Securitate de la Munchen, context in care cei doi premieri au convenit asupra impulsionarii cooperarii economice si au stabilit organizarea,…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, va participa, de vineri pana duminica, in cadrul delegatiei Romaniei conduse de premierul Ludovic Orban, la cea de-a 56-a editie a Conferintei de Securitate de la Munchen, informeaza un comunicat al MApN potrivit Agerpres. In marja conferintei, ministrul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, vineri, o intrevedere cu seful diplomatiei elene, Nikos Dendias, in marja participarii la Consiliul ministerial al Organizatiei de Cooperare la Marea Neagra (OCEMN), care se desfasoara la Atena. "Cei doi ministri au discutat agenda de securitate…