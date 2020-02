Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Tarilor de Jos ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in cursul zilei de duminica, 9 februarie 2020, teritoriul olandez va fi afectat de furtuna Ciara.Conform…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Republicii Moldova ca Serviciul Meteorologic de Stat a emis o avertizare meteorologica de cod portocaliu schimbare brusca a vremii, pentru perioada 05 06 februarie 2020.Astfel,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Republicii Moldova ca Serviciul Meteorologic de Stat a emis o avertizare meteo de cod portocaliu pentru schimbarea brusca a vremii miercuri si joi. Astfel, dupa cum se…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Ucraina ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in perioada 4 6 februarie 2020 sunt preconizate caderi insemnate de precipitatii sub forma de ninsoare, lapovita,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Populara Chineza ca, in provincia Hubei, localitatea Wuhan, exista un focar de pneumonie virala coronavirus .Comisia nationala de sanatate a R.P. Chineza a raportat, la…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza miercuri ca in Australia se mentin starea de dezastru in statul Victoria, starea de urgenta in statul New South Wales si alerta pentru teritoriul capitalei australiene - Canberra in urma evenimentelor majore provocate de incendiile de vegetatie. Totodata,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Australiei ca a fost decretata starea de dezastru in statul Victoria, in urma evenimentelor catastrofice provocate de incendiile de vegetatie. Potrivit unui comunicat…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Arhipelagul Mayotte din Republica Franceza ca prefectul regiunii a decis emiterea unui cod rosu privind trecerea ciclonului tropical "Belna", incepand de duminica. Potrivit…