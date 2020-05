Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe a anunțat ca, vineri, au fost repatriați 470 de cetațeni romani din Spania, Belgia, Irak și Regatul Țarilor de Jos, care au fost afectați de masurile de restrangere a zborurilor din...

- Un numar de 347 de cetateni romani aflati temporar in Spania au fost repatriati, vineri, cu doua curse speciale operate de Tarom. Printre acestia s-au aflat copii, studenti Erasmus, persoane cu probleme medicale sau sociale, anunța news.ro."In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea…

