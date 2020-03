Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de 190 de cetateni romani a fost repatriat, miercuri seara, din Roma, cu o cursa aeriana, tip charter, operata de TAROM, informeaza Ministerului Afacerilor Externe.Actiunea face parte din seria demersurilor comune ale Ministerului Afacerilor Externe si ale Ministerului Transporturilor, Infrastructurii…

- In cursul zilei de simbata au revenit in țara 227 de cetațeni romani, repatriați din Torino, Italia, cu doua curse aeriene, tip charter, operate de o companie privata, informeaza GCS.Repatrierea ține de demersurile Ministerului Afacerilor Externe și ale Ministerului Transporturilor, Infrastructurii…