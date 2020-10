Presedintele francez Emmanuel Macron a felicitat vineri Programul Alimentar Mondial (PAM), distins cu Premiul Nobel pentru Pace in 2020 pentru lupta sa ''esentiala'' in ajutorarea a aproximativ 700 de milioane de oameni care sufera de foame, relateaza AFP. ''690 de milioane de persoane sufera de foame in lume. PAM acorda sprijin celor mai multe dintre ele. Aceasta lupta este esentiala'', a scris pe Twitter presedintele francez la cateva ore dupa anuntarea acordarii Premiului Nobel pentru Pace programului ONU cu sediul la Roma. ''Franta contribuie si va continua''…