Macron l-a decorat pe Bernard Arnault la Palatul Élysée în prezenţa lui Beyoncé şi a lui Elon Musk Marea Cruce a Legiunii de Onoare – cel mai inalt ordin de merit al Frantei – poate fi detinuta doar de 75 de persoane in acelasi timp. Arnault a primit aceasta distinctie la 13 ani dupa ce a fost promovat la rangul de mare ofiter de fostul presedinte Francois Hollande si la 28 de ani dupa ce a fost facut cavaler. La ceremonie au participat o multime de celebritati din intreaga lume: vedeta pop americana Beyonce, sotul ei, rapperul Jay-Z, miliardarul american Elon Musk si o serie de vedete din intreaga lume s-au adunat miercuri seara in sala de ceremonii a Palatului Elysee, unde Emmanuel Macron… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

