Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a facut un anunț important privind viitorul salariului minim pe economie in Romania. Incepand cu 1 iulie 2024, salariul minim ar putea cunoaște o creștere substanțiala , ajungand la suma de 3.700 de lei. Ajustarea fost dezbatuta in cadul unei intalniri a Consiliului…

- Un anunț de ultim moment, de mare interes pentru foarte mulți angajați de la noi din țara. Simona Bucura-Oprescu, ministrul Muncii, a dezvaluit cat va fi salariul minim din 1 iulie 2024. Valoarea venitului creste cu cateva sute de lei. Ministrul Muncii, despre salariul minim din 1 iulie 2024 Marți,…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a anuntat care ar urma sa fie valoarea salariului minim incepand cu data de 1 iulie 2024, potrivit stiripesurse.ro."La finalul anului trecut am avut o intalnire in Consiliul National Tripartit unde orientarea pe care cele trei parti, reprezentantii confederatiilor…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a dezvaluit ce sume de bani vor incasa pensionarii potrivit noii legi a pensiilor, daca au avut salariul minim pe economie toata viața. Cum se face calculul pensiei și ce puncte de stabilitate se acorda in funcție de anii de activitate profesionala. Se schimba…

- Salariul minim pe economie urmeaza sa fie majorat la 3700 de lei incepand cu 1 iulie, ceea ce va conduce la o creștere a veniturilor disponibile pentru romani la sfarșitul fiecarei luni. Guvernul Romaniei se afla intr-o etapa cruciala referitoare la ajustarea salariilor și pensiilor. In prezent, Guvernul…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a confirmat ca in prezent sunt in desfașurare calcule la minister pentru posibila implementare a unui impozit zero pentru parinții care obțin salariul minim pe economie.

- Vești bune pentru mulți romani! S-a anunțat ca ar putea crește salariul minim pe economie. Ce premier de la noi din țara a venit cu aceasta inițiativa. Se cere majorarea cu 400 de lei. Cele mai noi informații.

- In cadrul Guvernului se discuta despre o noua creștere a salariului mimin, din vara anului 2024. Premierul Marcel Ciolacu și-ar dori o creștere cu 400 de lei a salariului mimin la 3700 de lei.Conform surselor noastre, Marcel Ciolacu poarta discuții cu patronatele pentru a crește salariul minim de…