- In cadrul Guvernului se discuta despre o noua creștere a salariului mimin, din vara anului 2024. Premierul Marcel Ciolacu și-ar dori o creștere cu 400 de lei a salariului mimin la 3700 de lei.Conform surselor noastre, Marcel Ciolacu poarta discuții cu patronatele pentru a crește salariul minim de…

- Crește valoarea punctului de amenda de la 1 ianuarie. Toți șoferii sunt vizațiIncepand cu anul viitor, valoarea punctului de amenda va creste la 165 de lei pentru sanctiunile rutiere, noteaza Ziarul Financiar. Codul Rutier actual prevedea, pana la sfarsitul acestui an, ca punctul de amenda…

- Vești bune pentru mulți romani! S-a anunțat ca valoarea unor vouchere va crește de patru ori. Ce a transmis Marcel Boloș pe pagina sa personala de Facebook. Oamenii vor avea parte de multe beneficii.

- Florin Jianu a declarat dupa intalnirea de la Palatul Victoria ca patronatele au propus cresterea salariului minim pe economie sa fie facuta in doua etape, 3.500 de lei de la 1 iulie 2024 si 3.700 de lei de la 1 ianuarie 2025. ”Sindicatele au venit cu o propunere de crestere de 3.800 de lei de la 1…

- Consiliul National Tripartit se va reuni la inceputul lunii decembrie pentru discutii pe tema salariului minim pe economie pentru anul 2024, a declarat presedintele Cartel Alfa, Bogdan Hossu (foto), potrivit Agerpres. “Va fi o noua intalnire la inceputul lui decembrie pe salariul minim pentru anul 2024…

- Vești bune pentru milioane de romani! Incepand din 2024 mai multe persoane vor beneficia de ajutor din partea statului roman! Potrivit informațiilor, plafonul veniturilor persoanelor care primesc aceste ajutoare va fi majorat la 2.000 de lei, spre deosebire de 1.700 de lei cat era anul trecut.

- Fondul Monetar Internațional avertizeaza ca in perioada urmatoare ar urma scumpiri in lanț și concedieri in masa. Expertii spun ca majorarea salariului minim pe economie va avea un efect de bumerang. Inflatia va creste odata cu veniturile, iar presiunea va fi atat de mare pe mediul de afaceri incat…

- Daca ești un fan al dulciurilor, atunci avem vești proaste pentru tine. De sarbatori, vei fi nevoit sa scoți mai mulți bani din buzunare pentru deserturi. Potrivit informațiilor, prețul la cacao a explodat la Bursa din New York.