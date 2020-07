Mediapart informeaza ca Emmanuel Macron, l-ar fi ajutat pe Michel Platini in afacerea de coruptie legata de conditiile de atribuire a Cupei Mondiale de fotbal 2022 Qatarului, citeaza L'Express. Potrivit sursei citate, care a avut acces la interceptari telefonice si rapoarte intocmite de justitie, Michel Platini a afirmat in 2019 la telefon ca Emmanuel Macron s-a angajat sa-l "ajute" in cazul problemelor sale cu justitia. Un inalt magistrat al Curtii de Casatie ar fi de asemenea implicat. Totodata, se pare ca Platini a discutat cu Macron pe 8 martie 2018, la o intalnire care nu a figurat pe agenda…