Stiri pe aceeasi tema

- Instanta suprema a stabilit, vineri, sa prelungeasca masura preventiva a controlului judiciar in cazul ex-magistratului DNA Mircea Negulescu si fostului sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea, in dosarul in care au fost trimisi in judecata de SIIJ pentru pretinse fapte de represiune nedreapta si…

- Instanta suprema a stabilit, vineri, sa prelungeasca masura preventiva a controlului judiciar in cazul ex-magistratului DNA Mircea Negulescu si fostului sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea, in dosarul in care au fost trimisi in judecata de SIIJ pentru pretinse fapte de represiune nedreapta si masluirea…

- DUPA GRATII…Sentinta in procesul fratilor Lucian Balan de 28 ani si Stefan Petrut Balan, de 20 de ani, din comuna Zorleni, care anul trecut, in luna februarie, l-au batut cu salbaticie pe Gheorghita Darzu si pe fiul acestuia. Judecatorii vasluieni l-au condamnat pe Stefan Petrut Balan la 10 ani de inchisoare…

- Un candidat a reclamat ca la un concurs organizat de ISU Ialomița a existat o proba fizica eliminatorie, care nu avea nici o legatura cu fișa postului. Consiliul pentru Combaterea Discriminarii i-a dat dreptate, iar Inspectoratul pentru Situații de Urgența «Barbu Catargiu» al județului Ialomița a fost…

- Completul de cinci judecatori de la instanța suprema, de luni, a dezbatut cererile de probe din dosarele de mare corupție aflate in apel la aceasta instanța.Masura de a continua cercetarea judecatoreasca in aceste spețe vine dupa ce un complet de cinci magistrați de la aceeași instanța, dar…