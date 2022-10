Măcel într-un bar din Mexic: 12 persoane împușcate Persoane inarmate neidentificate au deschis focul intr-un bar din orașul Irapuato, din centrul Mexicului, sambata seara, impușcand mortal șase femei și șase barbați, au anunțat autoritațile locale. Acesta este al doilea atac armat in masa in statul Guanajuato in mai puțin de o luna, scrie Reuters. Bilanț tragic: 12 morți și 3 raniți Trei persoane […] The post Macel intr-un bar din Mexic: 12 persoane impușcate first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

