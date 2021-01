Printr-o decizie luata miercuri de Florin Cițu se stabilește o noua organigrama a Cancelariei premierului, dar și atribuțiile care revin in interiorul acesteia. USR-PLUS și-a adjudecat la negocierile din luna decembrie de la Vila Lac postul de șef al Cancelariei, dar premierul a dat mai multe atribuții directorului sau de cabinet decat șefului Cancelariei. O alta poziție cheie din jurul premierului, intens disputata in interiorul PNL, este cea de Secretar General al Guvernului, dezvaluie jurnalistul Crisitan Andrei, de la Radio Europa Libera. Dimineața CUMPLITA la BALȘ! Au murit oameni in INCENDIU…