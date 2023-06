Luni, 5 iunie 2023: Sărbătoarea populară „Ieșirea-n Rai”, la Ampoița In a doua zi de Rusalii, pe Dealul Doștiorului din Ampoița va avea loc sarbatoarea populara ”Ieșirea-n Rai”, cu meșteșuguri și gastronomie tradiționala și spectacol folcloric. Luni, 5 iunie 2023, de la ora 17.00, sunteți invitați cu drag pe Dealul Doștiorului din Ampoița acolo unde, conform tradiției, in a doua zi de Rusalii, va fi […] The post Luni, 5 iunie 2023: Sarbatoarea populara „Ieșirea-n Rai”, la Ampoița first appeared on zlatnainfo.ro | stiri zlatna | ziar zlatna . Citeste articolul mai departe pe zlatnainfo.ro…

Sursa articol si foto: zlatnainfo.ro

