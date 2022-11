Stiri pe aceeasi tema

- Petre și Maria Niculae sunt mai fericiți ca niciodata. Proaspat casatoriții au intrat, de curand, in atenția camerelor de filmat, care i-au surpins pe cei doi indragostiți intr-o ipostaza de zile mari. Și cum se putea altfel, daca nu intr-o locație de lux din Capitala, acolo unde cei doi au luat masa…

- Gigi Becali este, fara indoiala, unul dintre cei mai controversați afaceriști din Romania. Soția lui, Luminita, este o prezența discreta și rafinata, femeia preferand sa stea departe de lumina reflectoarelor. Unde a fost surprinsa, recent, de catre fotoreporterii impact.ro, sotia latifundiarului din…

- Gigi Becali este un om foarte credincios. Pentru ca a trecut prin mai multe incercari in viața, Latifundiarul din Pipera nu uita sa ii mulțumeasca lui Dumnezeu pentru fiecare moment pe care a reușit sa il depașeasca. Daca in urma cu cateva zile patronul de la FCSB era nelipsit de la racla cu moaștele…

- Gigi Becali a venit sa se inchine la racla Sfintei Cuivoase Parascheva, imediat dupa umilința de care a avut parte in meciul, de curand disputat, impotriva celor de la Silkeborg. Patronul de la FCSB a fost surprins, in timpul pelerinajului Sfintei Cuvioase Parascheva, la Mitropolia Moldovei și Bucovinei…

- Finanțatorul celor de la FCSB, Gigi Becali (64 de ani) le cere jucatorilor sa marcheze la returul cu danezii de la Silkeborg tot 5 goluri, diferența la care roș-albaștrii au suferit cea mai mare infrangere din ultimii ani in cupele europene Gigi Becali: „Trebuie sa dea și ei cinci ca sa spele rușinea”…

- Recent, Gigi Beclai a fost oprit, in trafic, de catre autoritațile de la Rutiera. Latifundiarul din Pipera se afla chiar in fața sediului de la Guvernul Romaniei. Care a fost motivul pentru care patronul de la FCSB a fost reținut de Polițiști.

- Latifundiarul din Pipera, Gigi Becali, a declarat ca Florin Tanase, legitimat in acest moment in Emiratele Arabe Unite, la Al Jazira, iși dorește sa se intoarca in Romania, la formația ”roș-albastra”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Se anunța nunta mare in familia lui Gigi Becali, asta deoarece nepotul sau urmeaza sa se casatoreasca. Evenimentul va avea loc in curand, iar latifundiarul din Pipera e pregatit pentru petrecerea pe lux și opulența.