- Americanii au alocat 225 de milioane de dolari pentru bazele militare din Romania. Acest subiect a fost abordat cu prilejul vizitei la București a secretarului Apararii al SUA, Lloyd Austin. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, și ministrul Apararii Naționale, Nicolae Ciuca, s-au intalnit ieri, la…

- Ministrul de Externe, Serghei Lavrov, a anunțat ca activitatea misiunii ruse pe langa NATO va fi oprita, iar reprezentanții alianței la Moscova vor trebui sa paraseasca țara dupa ce acreditarea lor va fi retrasa din 1 noiembrie. Decizia vine dupa ce 8 diplomați ruși au fost expulzați sub acuzația de…

- Rusia a solicitat, ieri, Uniunii Europene sa renunte la ideea de a trimite o misiune de instruire militara in Ucraina, intrucat considera ca aceasta va duce la o escaladare a tensiunilor in Donbas, unde fortele ucrainene si separatistii prorusi se confrunta din 2014, relateaza EFE si Lenta.ru, preluate…

- Kievul a denuntat joi organizarea unor alegeri legislative rusesti atat in Peninsula ucraineana Crimeea, anexata de catre Moscova, cat si particoparea la acest vot a unor locuitori din estul separatist prorus al Ucrainei, relateaza AFP.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri ca un razboi total cu Rusia este o posibilitate si ca isi doreste sa aiba o intalnire substantiala cu presedintele rus Vladimir Putin, potrivit Reuters. Intrebat la Summitul Strategiei Europene de la Ialta (YES) daca ar putea…

- Cancelarul german Angela Merkel a apreciat vineri, in cursul vizitei sale la Moscova, ca trebuie "mentinute in viata" negocierile pentru pace in estul Ucrainei, in pofida incetinirii lor pe fondul profundelor tensiuni ruso-ucrainene, potrivit AFP. "Recomand sa continue incercare de a mentine…

- Armata ucraineana a comunicat miercuri ca, in ultimele 24 de ore, s-a confruntat cu 16 atacuri lansate asupra pozitiilor sale de catre separatistii prorusi, care au utilizat mortiere, lansatoare de grenade si mitraliere, un soldat si un civil ucraineni fiind ucisi, intr-al doilea incident soldat…