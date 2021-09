Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden, in discursul sustinut la dezbaterile celei de-a 76-a sesiuni a Adunarii Generale a ONU s-a referit și la Republica Moldova. „Adevarul este ca lumea democratica este pretutindeni. Traieste in activisti anticoruptie, in aparatori ai drepturilor omului, jurnalisti,…

- Statele Unite ale Americii comemoreaza sambata atentatele jihadiste de la 11 septembrie 2001 in jurul unui presedinte, Joe Biden, fragilizat de sfarsitul haotic al razboiului din Afganistan, declansat in urma cu doua decenii ca represalii la aceste atacuri ale Al-Qaida care au bulversat inceputul de…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii (SUA) la Chișinau, Dereck Hogan a primit de la pușcașii marini din cadrul misiunii diplomatice drapelul SUA, acesta a fost arborat pe durata mandatului sau pe cladirea Ambasadei. „În semn de apreciere și pentru a-i comemora activitatea…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, l-a nominalizat pe Kent Doyle Logsdon la funcția de ambasador in Republica Moldova. Informația a fost publicata pe pagina oficiala a Casei Albe. Kent Doyle Logsdon este diplomat de cariera. Printre funcțiile anterioare ale lui Kent se numara Directorul…

- Partidul Actiune si Solidaritate (PAS) a obtinut 52,50 % din voturi la alegerile parlamentare aniticipate din Republica Moldova. Blocul electoral al Comunistilor si Socialistilor (BECS) a obtinut 27,38%, iar Partidul Sor 5,78%, acestea fiind si formatiunile care vor intra in Parlament. Dupa…