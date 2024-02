Stiri pe aceeasi tema

- Shubal, fiul lui Itamar Ben-Gvir, ministrul israelian al securitații naționale, a incarcat pe contul sau X. fostul Twitter, o fotografie cu președintele american Joe Biden, in dreptul careia a scris „Alzheimer: boala degenerativa severa”. Tatal sau și-a cerut scuze, tanarul a șters postarea, scrie Canal…

- Daca Donald Trump va reveni in noiembrie ca președinte al SUA dupa patru ani, acest lucru nu va aduce modificari substanțiale in ceea ce privește viziunea Romaniei asupra politicii externe, iar SUA vor ramane un partener strategic de importanța majora, a declarat ministrul de externe, Luminița Odobescu,…

- Președintele american Joe Biden a declarat sambata, 13 ianuarie, ca Statele Unite ale Americii nu sprijina independența Taiwanului. Declarația a fost facuta dupa ce sambata taiwanezii au ales un nou președinte. Este vorba despre Lai Ching-te care sprijina autonomia, potrivit Reuters. Exista șanse pentru…

- Statele Unite ale Americii au anuntat miercuri deblocarea unui ajutor militar de 250 de milioane de dolari pentru Ucraina, ultima transa disponibila fara un nou vot in Congresul american, informeaza AFP, conform stiripesurse.ro.Negocierile sunt in continuare in impas intre parlamentarii republicani…

- ”Salut adoptarea de catre Congresul SUA a proiectului de lege privind Strategia de securitate si dezvoltare a Marii Negre. Este un succes al Romaniei si un moment important atat pentru regiunea noastra, care capata mai multa relevanta pe plan international, cat si pentru relatiile transatlantice”, a…

- Congresul SUA a adoptat proiectul de lege privind strategia de securitate si dezvoltare a Marii Negre. Congresul a decis ridicarea nivelului de elaborare a strategiei la nivelul presedintelui SUA, potrivit unui anunt al Ambasadei Romaniei in Statele Unite. Legea merge la promulgare la presedintele Joe…

- Președintele american Joe Biden a declarat marți ca ar putea fi mulțumit cu un singur mandat la Casa Alba daca predecesorul sau, fostul președinte Donald Trump, nu ar candida la alegerile din 2024, informeaza The New York Times.„Daca Trump nu ar fi candidat, nu sunt sigur ca m-as prezenta la alegeri.…

- Presedintele Klaus Iohannis a subliniat importanta extinderii cooperarii dintre Romania si Statele Unite ale Americii in ceea ce priveste energia cu emisii reduse de dioxid de carbon, duminica, la o intrevedere cu reprezentantul special al presedintelui SUA pentru Clima, John Kerry.