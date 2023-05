Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a respins vineri o invitatie la Sankt Petersburg, intr-o convorbire la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin, dupa intalnirea ratata cu seful statului ucrainean Volodimir Zelenski in marja summitului G7 de la Hiroshima, in Japonia, weekendul trecut,…

- Uniunea Europeana nu trebuie sa se lase intimidata de etalarea puterii militare a Rusiei, ci sa continue sa sprijine Ucraina atat timp cat este nevoie, a declarat marti, cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, in timp ce la Moscova se desfasura parada prin care rusii aniverseaza victoria in cel de-al doilea…

- Zelenski spune ca a avut o convorbire telefonica „lunga și semnificativa” cu Xi Jinping din China, primul lor contact de la inceputul razboiului din Rusia, transmite BBC. El a declarat pe Twitter ca este convins ca aceasta convorbire, impreuna cu numirea unui ambasador la Beijing, va „da un impuls puternic…

- Cheltuielile militare la nivel mondial au crescut anul trecut la un nivel record, in conditiile in care razboiul Rusiei din Ucraina a determinat in Europa cea mai mare crestere anuala a cheltuielilor de la sfarsitul Razboiului Rece, in urma cu trei decenii, a declarat luni SIPRI, un important grup de…

- Alina Mungiu-Pippidi scrie in Romania Curata ca „avem nevoie de o ordine globala noua, de acord, ca prea a profitat China de cea veche. Dar prelungirea conflictului nu e calea sa o obținem, nu facem decat sa intarim tabara contra noastra”. Pornind de la recenta vizita de trei zile efectuata de președintele…

- Parteneriatul Chinei cu Rusia are limite, in pofida retoricii contrare, iar Europa ar trebui sa salute orice tentativa a administratiei de la Beijing de a se distanța de razboiul Rusiei din Ucraina, a declarat vineri comisarul european pentru politica externa Josep Borrell, anunța Reuters, potrivit…

- Vladimir Putin a declarat ca va discuta planul in 12 puncte al lui Xi Jinping pentru „solutionarea crizei acute din Ucraina”, in timpul unei vizite foarte asteptate la Moscova a presedintelui chinez, transmite News.ro, care citeaza BBC. Suntem intotdeauna deschisi pentru un proces de negociere, a spus…

- Ziua 368 a razboiului pornit de Rusia in Ucraina. Cateva mii de persoane au participat sambata la o demonstrație in centrul Berlinului pentru a protesta impotriva acordarii de mai multe arme Ucrainei, indemnand guvernul german sa deschida, in schimb, calea negocierilor cu Vladimir Putin. Separat, intr-o…