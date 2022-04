Stiri pe aceeasi tema

- "Am deschis granita pentru ei inainte de Pastele catolic si de Radunita, care va fi peste cateva zile (Pastele blajinilor sau Pastele mortilor, in lunea de dupa Duminica Tomii - n.r.). Sa vina oamenii din Polonia, Lituania, Letonia sa viziteze mormintele rudelor lor, asa cum a fost intotdeauna. Le-am…

- Duminica, ambasadorul Estoniei in Ucraina, Kaimo Kuusk, a declarat la postul Ukraine 24 ca Rusia amenința Estonia și are planuri militare impotriva acesteia, informeaza Ukrinform . „Știm ca Rusia are planuri militare impotriva noastra. Au planificat exerciții pe care doresc sa le desfașoare. Deci nu…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, îi cere premierului ungar Viktor Orban ca Ungaria sa decida de partea cui este în razboiul declanșat de catre Vladimir Putin: „Asculta, Viktor, știi ce se întâmpla în Mariupol?”. Președintele Ucrainei a…

- Intențiile lui Vladmir Putin nu privesc o singura țara. Dupa ce va acapara Ucraina, el va incerca sa atace agresiv Romania, Letonia, Lituania, Estonia și Polonia, avertizeaza consilierul ministrului ucrainean al Apararii, Markiyan Lubkivskyi. Moderator: „Domnule Lubkivskyi, au avut loc mai multe runde…

- Uniunea Europeana a anuntat ca a suspendat Rusia si Belarus din activitatile consiliului, alaturandu-se astfel membrilor Consiliului Statelor de la Marea Baltica (CBSS), transmite, sambata, Reuters. “Aceasta decizie face parte din raspunsul unitar al UE si al partenerilor sai la invazia Rusiei in Ucraina…

- Allen Hill, ofițer de relații publice in armata americana, unul dintre cei sosiți in aceasta dimineața in Romania, spune ca numarul mic de soldați nu e un minus cat timp sunt antrenați exemplar. Așa cum sunt colegii sai. Acesta a raspuns intrebarilor Libertatea referitoare la pregatirea soldaților sai…