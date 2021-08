Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica intr-o conferința de presa in județul Harghita, ca, in condițiile in care numarul urșilor din padurile Romaniei a crescut foarte mult, este nevoie de reglementari privind recoltarea lor, iar una dintre soluții este limitarea populației, noteaza News.ro . Chestionat in legatura cu situația urșilor din Harghita, care ajung frecvent in apropierea locuințelor și au facut chiar și victime , Ludovic Orban a raspuns: „Nu sunt un vanator, dar trebuie sa spun ca este necesara reglementarea situatiei cu recoltarea, populatia de ursi a crescut foarte mult,…