- Intalnirea a avut loc in contextul vizitei oficiale pe care prim-ministrul Romaniei o efectueaza in Franta in perioada 26-27 octombrie a.c. si reflecta angajamentul guvernului roman de a promova Romania ca destinatie investitionala. „Romania este singura tara din Uniunea Europeana care a inregistrat…

- ​Premierul Ludovic Orban a avut marți o întrevedere cu Secretarul General al OCDE, Angel Gurria, în contextul vizitei oficiale efectuate la Paris. Orban a susținut, totodata, un discurs în plenul Consiliului OCDE (Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica), urmat de o sesiune…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) a propus Executivului garantarea in pondere de 100% a voucherelor oferite turistilor ca alternativa la rambursare, aferente calatoriilor anulate in contextul pandemiei COVID-19. In ultima sedinta de Guvern, MEEMA a propus, in prima lectura,…

- Blue Air solicita Ministerului Finanțelor indeplinirea rapida a ultimelor trei condiții ramase neindeplinite pentru acordarea garanției de stat de Guvernul Romaniei. Printr-o scrisoare deschisa, Oana Petrescu, directorul general al Blue Air Aviation, arata ca a trecut o luna de la aprobarea formala…

- Intalnirea Consiliului National al Rectorilor din 17 -20 septembrie, organizata la Brasov in parteneriat cu Universitatea Transilvania, a inclus temele actuale care vizeaza deschiderea si desfasurarea anului universitar 2020-2021 in conditii optime, in contextul situatiei epidemiologice generate de…

- Consiliul Stiintific pentru COVID-19 din Franta s-a pronuntat in favoarea scurtarii perioadei de carantina de la 14 zile la sapte zile. Anuntul a fost facut astazi ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran. Acesta a precizat ca o decizie in acest sens a Executivului de la Paris va fi anuntata vineri,…

- Guvernul a aprobat alocarea a 2 mld. lei pentru pregatirea proiectelor de accesare a fondurilor UE. Ce vrea sa faca Romania cu cele aproape 80 mld. euro de la Bruxelles Guvernul a aprobat luni acordarea a doua miliarde de lei pentru pregatirea proiectelor de atragere a fondurilor europene in perioada…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri MEEMA , in calitate de furnizor al schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea industriei cinematografice, preluata de la Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, doreste sa eficientizeze sistemul de implementare al acesteia, cu respectarea legislatiei…