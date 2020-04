Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a catalogat, vineri, proiectul de lege privind executarea la domiciliu a pedepsei cu inchisoarea, initiat de senatorul liberal Alina Gorghiu, drept o "aberatie" si a anuntat ca deputatii liberali vor vota impotriva. "Este o aberatie. E un proiect…

- PLUS face apel la Camera Deputatilor sa respinga proiectul initiat de senatoarea PNL Alina Gorghiu care prevede posibilitatea executarii la domiciliu a pedepsei cu inchisoarea, deoarece "este de natura sa duca imediat la eliberarea a peste jumatate dintre detinutii" din Romania, potrivit Agerpres."Desi…

- Documente atasate: Proiectul de lege, forma initiatorului Potrivit unui proiect legislativ care a trecut tacit de senatori, pensionarii care au grija de nepoții lor ar putea primi de la stat o indemnizație pentru creșterea și ingrijirea micuților. Ajutorul financiar va fi primit de bunici daca parinții…

- Proiectul legislativ pentru aprobarea Programului de sprijin financiar acordat cetațenilor romani foști rezidenți pe teritoriul Romaniei, care se intorc in țara a trecut tacit de Senat și se afla la Camera Deputaților. Este propusa acordarea unor facilitați fiscale romanilor care au lucrat in strainatate…

- Senatorul PNL, Alina Gorghiu, susține ca decizia PSD de a sesiza Curtea Constituționala pe modul in care a fost desemnat Ludovic Orban este doar praf in ochii electoratului PSD și arata ca singura soluție pentru a ieși din blocajul politic o reprezinta alegerile anticipate.Citește și: BOMBA…

- USR a anuntat care sunt motivele pentru care va vota impotriva motiunii de cenzura. "PSD si UDMR au depus motiunea de cenzura impotriva Guvernului PNL nu pentru ca le-ar pasa de viata romanilor, cum ipocrit invoca, in mod repetat, in textul motiunii. Am vazut in ultimii ani, de altfel, cat…

- Dan Barna a afirmat, marți, ca va discuta cu premierul Ludovic Orban despre proiectul de angajare a raspunderii parlamentare al Guvernului pe revenirea la alegerea primarilor in doua tururi. Președintele USR s-a aratat nemulțumit de introducerea termenului de 90 de zile pentru persoanele care și-au…