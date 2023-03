Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a propus Guvernului doua variante pentru reglementarea pensiilor speciale, iar Ministrul Muncii așteapta propunerile ministerelor de linie, conform unor surse de la guvernare.CE ar fi respins propunerile inițiale ale Ministerului Muncii pe reducerea pensiilor speciale. Comisia a…

- Presedintele PSD Iasi, senatorul Maricel Popa, sustine ca proiectul ”Romania Educata” s-a transformat intr-un esec national de proportii, el dand ca exemplu Iasiul, unde cladirea unei scoli de renume este la un pas de ”autodemolare”, in timp ce problema laptelui si cornului pentru elevi inca nu a…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a declarat sambata, intr-un interviu la Antena 3, ca ministerele nu au scuza daca nu realizeaza 100% absorbția fondurilor europene din ciclul financiar anterior. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Președintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, a remarcat faptul ca Marius Budai (PSD) era plin de idei și soluții cu privire la pensii atunci cand era in Opoziție, dar acum cand e ministrul Muncii și chiar trebuie sa faca ceva, nu e in stare de nimic și transforma totul intr-o confruntare politica.…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat luni ca a avut o discuție cu ministrul Muncii, Marius Budai, pe tema pensiilor speciale, precizand ca așteapta raportul din partea Guvernului cu toate informațiile pe care le-a primit de la Banca Mondiala. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Primul termen de judecata in procesul in care fostul premier Ludovic Orban a cerut instantei sa oblige Guvernul sa organizeze alegeri in localitatile in care a fost vacantata functia de primar, are loc luni, la Curtea de Apel Bucuresti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a declarat luni, despre solicitarile venite dinspre unii lideri din PSD pentru schimbarea ministrilor Popescu si Bode, ca este o chestiune pe care o negociaza la nivelul conducerii coalitiei si ele nu fac decat deliciul acestor trimiteri intr-o parte si alta fara sa…

- -Lucian Bode trebuie demis, in urma cazului de plagiat, declara la RFI fostul premier Ludovic Orban. Președintele partidului Forța Dreptei considera ca menținerea liberalului in funcția de ministru de Interne ”afecteaza grav interesul național și orice norma de conduita morala”. Fii la curent…