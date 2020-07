Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Ordan a anunțat, sambata, ca ia in calcul inchiderea cluburilor dupa ora 22.00, daca nu vor fi respectate cu strictețe regulile de protecție sociala.In cadrul unei ședințe ținute la sediul Ministerului de Interne, primul-ministru a cerut din nou controale mai ample la restaurante și…

- Ziarul Unirea Nelu Tataru, despre creșterea dramatica a numarului de infectari cu Covid-19: ,,Daca vor fi peste 10.000 de cazuri in 3-4 zile, in toata țara, se impune starea de urgența” Oficialul a precizat ca nerespectarea regulilor de distanțare fizica duce la o transmitere comunitara accentuata a…

- Creșterea numarului de cazuri de coronavirus determina autoritațile sa ia primele restricții. Astfel, cluburile de noapte și discotecile din spațiile inchise vor fi inchise, iar evenimentele sportive nu se vor mai ține cu spectatori.

- Autoritațile au gasit vinovatul principal pentru numarul mare de cazuri cu coronavirus. Nu este vorba de incapacitatea lor de a gestiona o criza, care pare ca le scapa de sub control, ci de alte persoane din spațiul public. Atat Raed Arafat, șeful DSU, cat și Ludovic Orban, premierul Romaniei sau…

- Creșterea numarului de cazuri depistate de Coronavirus din ultimele zile il ingrijoreaza pe Alexandru Rafila, șeful Laboratorului Institutului National de Boli Infectioase ”Matei Bals”. Vineri, 19 iunie, autoritațile au declarat din nou peste 300 de cazuri, mai exact 320. Același numar de cazuri a fost…

- Alexandru Rafila, șeful Societații Romane de Microbiologie, a declarat despre creșterea numarului de cazuri de Covid-19 nou inregistrate ca nu este un motiv de panica, dar nici nu trebuie sa renunțam la precauții. El ii combate pe cei care pledeaza pentru relaxare totala, sub motiv ca pandemia nu e…

- O poza in care premierul fumeaza, in biroul sau, a devenit virala, Ludovic Orban recunoscand ca a incalcat legea si e dispus sa plateasca amenda. Fumatul in spatiile inchise de la locul de munca e interzis din martie 2016, iar amenda pentru persoanele fizice ajunge la 500 de lei, anunța MEDIAFAX.Din…

- Și numarul deceselor este unul alarmant, ajungand la 1.280. Capitala, Moscova este in aceste momente cel mai afectat oraș, adunand in jur de jumatate din numarul de cazuri, scrie Libertatea . „Conform testelor de depistare realizate pe diverse grupuri de populatie, numarul real al persoanelor infectate…