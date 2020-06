Ludovic Orban avertizează că ar putea urma noi restricții dacă număr cazurilor de COVID-19 crește Premierul Ludovic Orban a facut un nou apel catre romani sa respecte masurile de protecție și de distanțare sociala. Acesta a avertizat ca se poate ajunge la noi restricții daca numarul cazurilor de COVID-19 continua sa creasca. Evoluția cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in Romania a aratat o panta descendenta in ultima perioada, iar autoritațile au inceput sa renunțe treptat la restricțiile impuse in perioada starii de urgența. Insa bilanțul din data de 4 iunie a aratat o creștere alarmanta a numarului noi de cazuri de COVID-19. Ludovic Orban a afirmat ca masurile de relaxare nu… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

