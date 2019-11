Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban i-a lansat o invitație Vioricai Dancila. El a spus ca daca liderul PSD doreste o dezbatere, ar trebui sa o faca cu el pentru a discuta despre "dezastrul lasat" în calitate de prim-ministru demis.

- Fostul international Gheorghe Popescu va pastra functia de consilier onorific al premierului Ludovic Orban pe probleme legate de organizarea unor meciuri de la Campionatul European de fotbal din 2020 la Bucuresti. Premierul Ludovic Orban a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa prilejuita…

- Fanii Rapidului continua sa fie nemulțumiți de cum va arata noul stadion Giulești și ii cer ajutorul lui Ludovic Orban, noul Premier al Romaniei. Suporterii sunt nemulțumiți de faptul ca noua are 14.000 de locuri, și nu 19.000 precum cea veche, și fac presiuni pentru modificarea proiectului. ...

- „Ma bucur ca ai dat aceasta veste, Marius Budai, ca vrem sa majoram salariul minim cu 100 de lei", a spus Viorica Dancila, citata de Mediafax. Conform programului de guvernare al executivului demis, „salariul minim net va creste anual cu 100 lei, astfel incat in 2020 acesta sa fie mai mare decat echivalentul…

- Klaus Iohannis a atacat astazi, din nou, Partidul Social Democrat. Șeful statului a facut in aceasta seara declarații la Romexpo, iar printre altele a vorbit și despre Guvernul condus de Viorica Dancila. ”Cum am putut noi sa ajungem sa fim conduși de acest PSD deraiat, debusolat și sa avem…

- Marți dupa-amiaza, in cadrul emisiunii „Esențial" de la Antena 3, analistul politic Bogdan Chirieac, intrebat daca, in opinia sa, premierul Viorica Dancila are temeri cu privire la votul membrilor PSD la moțiune, a raspuns astfel: „Un om rațional are temeri in momentul acesta, cand moțiunea se joaca…

- ALDE a decis sa se retraga din coaliția cu ALDE și, conform anumitor surse, marți, dupa ședința de Guvern, cei patru miniștri ALDE vor demisiona. Numai ca a aparut o mare surpriza: Ramona Manescu, cea care conduce Ministerul de Externe, a decis sa tradeze.Conform informațiilor STIRIPESURSE.RO,…