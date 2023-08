Lucrări în ritm alert pe A1 Lucrarile pe porțiunea lipsa de pe A1 se deruleaza in ritm alert. Imagini de pe șantier au fost publicate pepe forumul PeUndeMerg.ro. O filmare din drona prezinta lucrarile realizate de UMB pe autostrada Lugoj-Deva – mai exact sectiunea Margina – Holdea. Acesta este primul contract pentru constructia de tunel pe care firmele controlate de Umbrarescu l-au castigat. Tunelurile „pentru ursi” sunt finantate prin PNRR si vor fi finalizate pana in 2026. „In general cei de la UMB știu sa fie ‘number one’ in eficacitate. La largimea frontului de lucru s-au adaptat: trei excavatoare, 10 camioane,… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

