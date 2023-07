Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Heiuș revine rapid la Ministerul Finanțelor dupa ce și-a dat demisia la finele lui mai din fruntea ANAF. Liberalul Lucian Heiuș va fi numit secretar general la Ministerul Finanțelor, instituție preluata la rotativa de catre Marcel Boloș. Heiuș a demisionat la sfarșitul lunii mai de la conducerea…

- „Daca prim-ministrul a luat aceasta decizie, inseamna ca a existat to problema”, a declarat Marcel Ciolacu, intrebat miercuri la Parlament daca e de parere ca a existat o problema privind incasarile la buget in contextul demisiei sefului ANAF Lucian Heius. Seful Agentie Nationale de Administrare Fiscala…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a propus-o pe Nicoleta Circiumaru in functia de presedinte interimar al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF). „Eficientizarea colectarii taxelor si recuperarea intarzierilor sunt strict necesare pentru consolidarea bugetara. Astazi s-au luat deciziile…

- Fostul șef al Agenției Naționale de Administrare Fiscala a declarat pentru Libertatea, marți, 30 mai, ca va merge la Timișoara pe funcția de consilier superior, la asistența contribuabili.„Acolo este postul meu, normal ca ma duc acolo. Aștept sa se publice in Monitor decizia, fac predarea și plec la…

- Lucian Heiuș și-a anunțat luni seara demisia din funcția de președinte al ANAF. Intr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, spune ca a fost onorat sa conduca aceasta instituție, dar regreta ca nu a putut duce pana la capat procesul de modernizare al ANAF și proiectele incepute. „Mi-am inaintat astazi…

- Lucian Heius a fost numit in functie in 5 mai 2022, postul revenind la acel moment PNL. Conducerea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) urmeaza sa revina PSD odata cu punerea in aplicare a sistemului de rotatie prevazut in protocolul de guvernare dintre PSD si PNL, declarau pentru Profit.ro…

- La un an de la numire, șeful ANAF, Lucian Heiuș, și-a prezentat demisia! Unul dintre motive, nu poate duce la bun sfarșit procesul de modernizare al instituției, susține acesta. El a fost numit in functie in 5 mai 2022, postul revenind la acel moment PNL. “Regret ca nu pot duce pana la capat procesul…

- Șeful ANAF, Lucian Heiuș, a anunțat luni seara, 29 mai, ca a demisionat din funcția de președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), intr-un comunicat transmis pe pagina sa de Facebook. Fost parlamentar PNL, Lucian Heiuș a fost numit pe 6 mai 2022 la conducerea ANAF din pozitia de…