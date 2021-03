Stiri pe aceeasi tema

- Luare de ostatici cu final tragic, luni, la Onesti, in judetul Bacau. Un barbat a sechestrat, apoi a injunghiat doi muncitori care lucrau in apartamentul sau. Unul dintre muncitori a murit pe loc, iar al doilea a decedat la spital. Si agresorul este la spital dupa ce a fost impuscat. Un barbat in varsta…

- UPDATE 2: Potrivit unupetrotus.ro, agresorul a intrat peste muncitori in casa și, sub amenințarea ca-i va injunghia daca nu fac intocmai ceea ce le spune el, i-a legat cu mainile la spate. Un negociator a incercat sa-l convinga pe barbatul de 65 de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un barbat, de aproximativ 60 de ani, din Onești, a sechestrat, luni, intr-un imobil din localitate, doi muncitori care efectuau lucrari de reparații, a informat Inspectoratul de Poliție Județean Bacau. El i-a injunghiat mortal pe cei doi muncitori. Barbatul a ajuns și el la spital, cu multiple plagi…

- Un barbat de 68 de ani a luat ostatici, pentru cateva ore, doi muncitori, in Onești! Dupa ce l-a injunghiat pe primul, acesta murind pe loc, și al doilea ostatic a fost taiat cu cuțitul de agresor, inainte ca trupele speciale sa intre in forța și sa il impuște pe atacator. Din nefericire, al doilea…

- Nenorocirea s-a intamplat luni, in Onești. Barbatul de 60 de ani a venit la apartamentul pe care il pierduse, se pare in urma unei executari judecatorești și i-a sechestrat pe cei doi muncitori angajați sa renoveze apartamentul, potrivit Mediafax. Fostul proprietar se pare ca nu se impacase cu gandul…

- UPDATE: Doi muncitori care lucrau la renovarea unui apartament din Onești, județul Bacau, au fost omorați de fostul locatar, suparat ca fusese evacuat de acolo prin decizie judecatoreasca. Barbatul de 60 de ani a sunat la Poliție sa anunțe ca i-a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Baie de sange la Onești, județul Bacau, unde un barbat a luat ostatici doi muncitori! Acesta i-a injunghiat, inainte de patrunderea trupele speciale. Unul a murit, altul este in stare grava, iar atacatorul este impușcat, conform informațiilor STIRIPESURSE.RO. știre in curs de actualizare…

- Un barbat de 44 de ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost injunghiat de un consatean de-al sau de 52 de ani. Totul s-a intamplat sambata seara, intr-un sat din raionul Hancesti.Agresorul venise in ospetie la victima impreuna cu un an alt barbat.