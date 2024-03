Consiliul General al Capitalei s-a intrunit vineri, 1 martie, in ședința extraordinara. Principalul subiect discutat? Bugetul Capitalei, pentru acest an. Dupa discuții, s-a trecut la vot. Bugetul Capitalei pentru 2024 a fost respins, vineri, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, potrivit Agerpres. Rezultatul votului Proiectul a obtinut 18 voturi „pentru”, 6 abtineri si 4 „impotriva”, […] The post Lovitura pentru Nicușor Dan/Bugetul Capitalei, respins de Consiliul General first appeared on Ziarul National .