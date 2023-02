Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Timișoara a decis, astazi, ca dosarul DIICOT in cazul sechestrarii unui taximetrist bucureștean in clubul Champions din Timișoara de catre liderul interlop Lucian Boncu și alți acoliți ai sai sa fie retrimis la parchet. Instanța a admis solicitarea inculpaților de a se constata nulitatea…

- Cunoscutul interpret de muzica de petrecere Florin Salam ar fi hotarat soarta fostului deținut care l-a amenințat, public, cu moartea și i-a spus ca ii va prinde fiica și va transmite in direct, pe Facebook, in timp ce o violeaza. Cantarețul a cerut imediat ajutor din p ...

- Continua scandalul de pe rețelele de socializare dintre Costeluș de la Clejani, un interlop foarte cunoscut, și Florin Salam. Dupa ce Costeluș a intrat live pe TikTok și a amenințat-o pe Betty Stoian, cantarețul a reacționat imediat. Manelistul și fiica sa au ajuns marți, 20 decembrie, la secția de…

- Tensiunile escaladeaza intre Florin Salam si Costelus de la Clejani, dupa ce acesta din urma l-a amenintat pe manelist ca ii omoara familia si transmite live pe retelele sociale. In urma amenintarii, Florin Salam si fiica lui, Betty, au depus plangere la Politie. Florin ...

- Scandalul dintre Florin Salam și Costeluș de la Clejani ia amploare, dupa ce manelistul a fost amenințat ca familia lui va fi omorata. In loc sa se linișteasca apele, tensiunile escaladeaza. In urma amenințarilor primite, Florin Salam și Betty, ar fi depus plangere la Poliție impotriva lui Costeluș…

- Tzanca Uraganu intervine in scandalul dintre Costeluș de la Clejani și Florin Salam. Dupa ce, zilele trecute, Costelul de la Clejani și Betty, fiica lui Florin Salam, au avut un conflict dupa ce tanara a intrat pe o platforma online, tatal ei a avut și prima reacție in mediul online, in care ii lua…

- Condamnat pentru fapte grave și fugit peste hotare, ca și alți infractori pe care Poliția Romana n-a reușit sa-i localizeze, deși posteaza zilnic poze și filme din locurile frecventate, luptatorul Tolea Ciumac a incercat sa-și spele cazierul și, in urma cu doar cateva zile, a primit vestea cea mare.