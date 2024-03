Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de ancheta israeliana care investigheaza conditiile in care s-a produs o busculada soldata cu moartea a 45 de persoane, in timpul unui pelerinaj evreiesc la Muntele Meron in aprilie 2021, a concluzionat ca premierul Benjamin Netanyahu poarta o "responsabilitate personala" in acest incident,…

- Cristian Iulian H. bistrițeanul care și-a omorat soția cu mai multe lovituri de cuțit in luna decembrie a anului trecut, a fost trimis in judecata chiar la inceputul acestui an, dosarul judecandu-se la Tribunalul Bistrița-Nasaud. Copiii sai, care au fost in casa in momentul comiterii crimei, s-au constituit…

- Dosarul de mare corupție al fostului ministru al Mediului Costel Alexe, in care demnitarul a cerut drept șpaga zeci de tone de tabla, pentru lucrarile de la casa personala, a fost validat definitiv de catre judecatorii de camera preliminara iar judecarea fostului demnitar poate incepe.„Respinge,…

- Inter Miami a pierdut amicalul cu FC Dallas (0-1), echipa lui Enes Sali. Extrema de 17 ani nu a fost in lot, dar a dat lovitura dupa meci: s-a pozat cu Lionel Messi. Intr-un amical jucat la Dallas, Inter Miami, cu Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba și Sergio Busquets titulari, a pierdut in fața gazdelor,…

- Recent pensionat din magistratura, fostul judecator Cristi Danileț va merge la Banca Naționala a Republicii Moldova, alaturi de Anca Dragu, noul guvernator al instituției din țara vecina, au aratat, pentru Profit.ro, surse bancare.Danileț deține de peste un an cetațenia moldoveneasca, in urma unui…

- Fostul ministru al Justiției nici macar nu a contestat probele din dosar, semn ca se pregatește sa iși recunoasca responsabilitatea la proces Sursa articolului: Lovitura pentru Monica Macovei! Incepe judecata in dosarul in care fostul ministru al Justiției a lovit un motociclist Credit autor: Realitatea…

- Dosarul unor vaccinari fictive inregistrate in Neamt, in timpul pandemiei, a luat o turnura neasteptata dupa ce magistratii au decis anularea interceptarilor in cazul unei doctorite si al unui preot și restituirea cauzei la anchetatori pentru refacerea probatoriului

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța trimiterea in judecata a barbatului reținut in octombrie 2023 cu 550.000 euro de contrabanda in vama Sculeni.