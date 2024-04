Stiri pe aceeasi tema

- Informații de ultima ora vin de la Inspecția Judiciara. Și o vizeaza pe judecatoarea care are in lucru dosarul accidentului tragic de la 2 Mai, soldat cu moartea a doi tineri. Inspecția Judiciara (IJ) anunța ca in cursul zilei de marți, 16 aprilie, a fost transmisa Secției pentru judecatori in materie…

- Inspecția Judiciara anunța ca in cursul zilei de marți, 16 aprilie, a fost transmisa Secției pentru judecatori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii propunerea de suspendare din funcție a judecatoarei Ioana Ancuța Popoviciu, din cadrul Judecatoriei Mangalia, pana la finalizarea…

- Lovitura de teatru in campania electorala de la București. Literalmente de teatru! Personaj principal - Piedone - care a lasat pentru cateva momente personajul comisarului care l-a consacrat (intr-atat incat și-a trecut porecla de 'Piedone' și in buletin) și a dat-o in alte filme. Mai precis intr-o…

- Magistrații americani care judeca dosarul in care apar nume grele ale lumii interlope romanești implicate in infracționalitatea transfrontaliera, intre care temutul Florian Rechinu și Romeo Boenica, au pronunțat deja o prima condamnare.

- Gigi Becali da marea lovitura! Latifundiarul din Pipera investeste intr-o afacere uriasa, cu eoliene. Gigi Becali se extinde in afaceri. A decis sa se implice intr-un business de viitor, cu potential urias.Vezi AICI detalii incendiare despre afacerea uriasa in care se implica Gigi Becali...…

- Giani Alexandru Dinu, criminalul care, ajutat de iubita și de sora acesteia, a asasinat o femeie, apoi a incendiat cadavrul indesat intr-o valiza, a cerut intreruperea pedepsei de 15 ani și șase luni, pe motiv ca ar fi bolnav, insa judecatorii au respins solicitarea, dupa ce ucigașul a refuzat efecutarea…

- Dupa demiterea șefului APIA, o alta demitere pune pe jar relațiile dintre PSD și PNL. Premierul Marcel Ciolacu l-a demis pe Iulian Fota din funcția de Iulian Fota este secretar de stat pentru afaceri strategice in Ministerul Afacerilor Externe, precizeaza surse politice pentru stiripesurse.ro. Decizia…

- Medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, a fost achitat de Tribunalul Timis, in dosarul in care a fost acuzat de DNA de instigare la abuz in serviciu, dupa ce a convins trei asistente sa recolteze probe pentru teste COVID-19 la firma la care este asociat,…