Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prefect de Gorj Dan Ilie Morega va avea bratara de supraveghere, a anuntat, marti, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1, care a precizat ca acesta va fi monitorizat de Inspectoratul de Politie al Judetului Mehedinti deoarece executa arestul la domiciliul in localitatea Baia de Arama,…

- Candidatul-medic al alianței PSD-PNL amenința liderii coaliției ca se va retrage din cursa pentru caștigarea Primariei Capitalei. Potrivit unor surse guvernamentale citate de Rtv, Catalin Cirstoiu le-a reproșat liderilor coaliției de guvernare ca nu se simte suficient de susținut.Mai mult,…

- Judecatorii au decis arest la domiciliu, cu dispozitiv electronic de supraveghere, in cazul lui Dan Ilie Morega, potrivit unor surse judiciare. Procurorii cerusera arestul preventiv.“Procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 a solicitat judecatorului inlocuirea…

- Șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, a vorbit, in cadrul unui interviu recent, despre dosarul vaccinurilor Pfizer pentru Covid. „Am primit sute de reclamații in acest sens”, a spus șefa EPPO, intr-un interviu pentru jurnaliștii de la proiectul Follow the Money. „De aceea am deschis o…

- Giani Alexandru Dinu, criminalul care, ajutat de iubita și de sora acesteia, a asasinat o femeie, apoi a incendiat cadavrul indesat intr-o valiza, a cerut intreruperea pedepsei de 15 ani și șase luni, pe motiv ca ar fi bolnav, insa judecatorii au respins solicitarea, dupa ce ucigașul a refuzat efecutarea…

- Dosarul a fost inregistrat la data de 25.07.2023, iar pe 15 ianuarie 2024 magistratii au luat act de renuntarea la judecata cererii reclamantului Magistratii de la Tribunalul Constanta au avut pe masa dosarul 32859 3 2021, pe fond, prin care Bogaris Residential Rom Cuatro SRL a chemat in instanta Primaria…

- Recent pensionat din magistratura, fostul judecator Cristi Danileț va merge la Banca Naționala a Republicii Moldova, alaturi de Anca Dragu, noul guvernator al instituției din țara vecina, au aratat, pentru Profit.ro, surse bancare.Danileț deține de peste un an cetațenia moldoveneasca, in urma unui…

- Sentinta record aplicata de Magistratii de la Tribunalul Neamt in cazul unui sofer beat, care a provocat un accident soldat cu doi morti. Conducatorul auto si alte doua persoane au suferit leziuni grave. Tragedia s-a petrecut in anul 2019, iar condamnarea a fost decisa pe data de 11 ianuarie 2024. Ani…