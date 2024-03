Potrivit unui comunicat de presa transmis de Loteria Romana, la tragerea Joker de joi s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 29.133.971,54 lei (peste 5,86 milioane de euro). ”Biletul norocos a fost jucat la agentia 12-021 din Cluj-Napoca si a fost completat cu trei variante la Joker si o varianta la Noroc Plus, pretul acestuia fiind de 20,5 lei. Pe langa premiul de categoria I, posesorul biletului norocos a castigat si doua premii de categoria a II-a, in valoare de 111.943,19 lei (peste 22.500 de euro) fiecare”, scrie in comunicat. Acesta este primul castig de categoria I obtinut in…