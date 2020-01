Stiri pe aceeasi tema

- In luna decembrie a anului 2019, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 662.768 de castiguri in valoare totala de aproximativ 134,60 milioane lei (peste 28,16 milioane de euro), dupa cum urmeaza:Jocul Loto 6/49 La Loto 6/49 s-au inregistrat 163.367…

- Duminica, 5 ianuarie, au avut loc primele trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc din noul an, dupa ce la tragerile de anul nou, care au avut loc in data de 31 decembrie, Loteria Romana a acordat 98.757 de castiguri, in valoare totala de 9,844 milioane lei.Conform…

- Loteria Romana organizeaza marți, 31 decembrie, Tragerile Speciale Loto de Anul Nou. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, Loteria Romana va organiza doua trageri: o tragere principala și o tragere suplimentara. Pentru cea de-a doua tragere, Loteria Romana va suplimenta fondul de…

- Un report de aproximativ 19,93 milioane lei (peste 4,17 milioane de euro) se inregistreaza la categoria I a jocului Loto 6/49, iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,88 milioane lei (peste 394.500 de euro), anunta Loteria Romana. La Joker, la categoria I, este in…

- In luna octombrie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 538.836 de castiguri in valoare totala de peste 107,40 milioane de lei (peste 22,59 milioane de euro), dupa cum urmeaza: Jocul Loto 6/49 La Loto 6/49 s-au inregistrat 64.776 de castiguri, in valoare…

- Loteria Romana suplimenteaza cu 500.000 de lei fondul de castiguri al categoriei I pentru tragerea Joker de joi, 31 octombrie, in timp ce la Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 12,88 milioane lei (2,70 milioane euro), potrivit Agerpres."Joi, 31 octombrie…

- Loteria Romana a organizat, duminica, 27 octombrie, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce joi, 24 octombrie, s-au acordat 15.825 de caștiguri in valoare totala de 1.326.501,64 lei. Rezultatele Loto 6/49 din 27 octombrie 2019: Loto 6/49: Joker: Loto 5/40:…