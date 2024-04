Trageri Loto, joi. Report cumulat la Noroc de peste 1,85 milioane de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Report cumulat la Noroc de peste 1,83 milioane de euro. Tragerile loto se vor difuza, in direct, pe Romania TV, in cadrul emisiunii "Romanii au noroc", incepand cu ora 18.30.Duminica, 21 aprilie, vor avea loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile…

- Joi, 28 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 24 martie, Loteria Romana a acordat peste 20.000 de castiguri in valoare totala de peste 1,69 milioane de lei.La Loto 6 49 se inregistreaza la categoria I un…

- Joi, 28 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 24 martie, Loteria Romana a acordat peste 20.000 de castiguri in valoare totala de peste 1,69 milioane de lei.La Loto 6 49 se inregistreaza la categoria I un…

- Duminica, 24 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 21 martie, Loteria Romana a acordat 15.954 de castiguri in valoare totala de peste 1 milion de lei, transmite un comunicat din partea Loteriei Romane.La Loto…

- Loteria Romana anunta un report de peste 1,09 milioane de euro la Loto 6/49 la categoria I, la tragerile de duminica. Reportul cumulat la Noroc depaseste 1,78 milioane de euro, informeaza news.ro. Duminica sunt programate noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc,…

- Joi, 7 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 3 martie, Loteria Romana a acordat 25.928 de castiguri in valoare totala de peste 1,78 milioane de lei, potrivit Loteriei Romane.La Loto 6 49 se inregistreaza…

- Duminica, 18 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 15 februarie, Loteria Romana a acordat 22.371 de castiguri in valoare totala de peste 2,27 milioane de lei, potrivit Loteriei Romane.La Loto 6 49 se inregistreaza…

- Duminica, 11 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 8 februarie, Loteria Romana a acordat 20.777 de caștiguri in valoare totala de peste 1,44 milioane de lei.Rezultatele Loto 6/49 din 11 februarie 2024Loto…