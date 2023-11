Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu a obținut o prima victorie in instanța. Dupa lungi razboaie a caștigat o batalie. Vedeta a reușit sa intoarca sentința in favoarea ei. Bruneta este implicata in nenumarate procese, se pare ca ar avea și cateva probleme financiare.

- Fostul iubit al Loredanei Chivu nu pare sa renunțe atat de ușor, din contra. Barbatul face acuzații grave și susține ca a depus plangere penala. Vedeta susține ca fostul ei partener minte și nu știe cum sa faca pentru a se razbuna.

- Romania U19 și-a luat revanșa in fața naționalei similara a Israelului. A caștigat amicalul din Israel, 3-1. Dupa 1-2 in meciul jucat pe 10 septembrie, Romania U19 a caștigat azi al doilea amical cu Israel U19, 3-1, in ultima zi a cantonamentului din Israel. Romania U19, victorie in amicalul cu Israel…

- Doua unitați de transport, numerar și mai multe incaperi locative au fost sechestrate de Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a CNA, saptamana trecuta, scrie Realitatea.md . Bunurile au fost indisponibilizate in cadrul unor cauze penale, pornite de CNA și Procuratura Anticorupție,…