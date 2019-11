Stiri pe aceeasi tema

- Extrem de talentata si plina de energie, celebra cantareata Marina Voica se mentine in forma, semn ca varsta este doar un numar. Aflata la 83 de ani, artista continua sa aiba o viata foarte activa si nu sta nicio clipa locului. Fanii sunt uimiti de cate lucruri este in stare sa faca.

- Depunerea juramantului de credinta fata de tara va ramane un moment cu adevarat de neuitat pentru o femeie militar din cadrul Armatei Romane, ea fiind ceruta in casatorie de iubitul ei la sfarsitul ceremoniei organizata joi, in curtea Centrului de Perfectionare pentru Geniu si EOD din Ramnic.…

- De ceva timp, campioana Simona Halep traieste o frumoasa poveste de dragoste cu Toni Iuruc, un afacerist cu 13 ani mai mare. Cei doi sunt gata de urmatorul pas! Sportiva a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, Toni Iuruc.

- Laura Giurcanu traieste o fericire de nedescris de cand in viata ei a aparut un barbat care a schimbat-o complet. A cerut-o si in casatorie, iar de atunci vedeta parca radiaza in fiecare moment. Intr-un interviu acordat pentru Antena Stars, vedeta a vorbit despre cum se simte acum, de cand iubeste si…

- O tanara in varsta de 23 de ani, a murit la Paris in luna aprilie, chiar inainte sa fie ceruta in casatorie de iubitul ei, cel alaturi de care se afla in vacanta in Franta. Acum, dupa aproape cinci luni de la tragedie, Andrei s-a intors in locul unde și-a pierdut iubita.