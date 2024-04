Tânără, cerută în căsătorie în timpul unei razii a Poliţiei O tanara a fost ceruta in casatorie dupa o urmarire spectaculoasa a Poliției din Baia Mare: „Prima oara, m-am gandit sa fac ceva diferit sa o impresionez”. Un tanar a organizat impreuna cu mai mulți polițiști o cerere in casatorie, bazata pe o urmarire spectaculoasa, asemenea celor din filme. La Baia Mare, a avut loc […] The post Tanara, ceruta in casatorie in timpul unei razii a Politiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

