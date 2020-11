Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorul școlar general Mihai Mureșan, șeful Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Nasaud este convins ca Romania ar trebui sa ia exemplul Franței sau Angliei, țari care ”au inchis tot mai puțin școala”. ”Mai multe studii au aratat ca școala nu este principalul factor de raspandire a virusului…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu anunta luni, intr-o postare pe Facebook, ca a fost diagnosticat cu COVID-19. ”Masca va poate proteja. Am respectat regulile, dar acest virus nu ”iarta””, a precizat el. Executivul a transmis ca membrii Cabinetului nu se incadreaza in definitia contactilor directi,…

- O mana de experimente ridica semne de intrebare daca grupurile de celule și creierele fara corp ar putea avea conștiința și cum oamenii de știința ar putea afla asta. In laboratorul lui Alysson Muotri, sute de creiere umane in miniatura, de marimea semințelor de susan, plutesc in cutii Petri, scanteind…

- In plina explozie a infectarilor cu noul coronavirus in Romania, conducerea Direcției de Sanatate Publica Alba a suspendat recoltarile pentru testele COVID, de miercuri și pana duminica. Este vorba despre județul aflat in Top 3 al celor mai afectate, incidența fiind de peste 3 infectați la mia de locuitori. …

- Cazurile asimptomatice de COVID-19 sau formele usoare se vor trata acasa, sub supravegherea medicului de familie, incepand de saptamana viitoare, a anuntat, joi, ministrul sanatatii, Nelu Tataru. Tataru a mai precizat insa, ca atunci cand simptomele bolii apar sau bolnavii nu se simt bine, ei vor fi…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, proiectul de lege pentru acordarea unui stimulent de risc personalului din invatamant in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea noului coronavirus. Au fost inregistrate 158 voturi „pentru”, unul „impotriva” si 77 abtineri. Stimulent de risc…

- Intr-o declarație a guvernului, in ciuda faptului ca știa despre riscuri, președintele Polynesiei Franceze, Edouard Fritch a intreprins calatoria in Franța pentru a aborda o serie de probleme importante pentru țara, scrie presa din Pacific. Acesta a spus ca a urmat protocolul de calatorie pentru Tahiti…

- Chirurgul Mircea Beuran s-a infectat cu COVID-19, iar in prezent este internat la Institutul ”Matei Balș” din București, conform antena3.ro. Forma de infectare cu COVID a chirurgului nu este una ușoara, el nu este intubat, dar primește oxigen, aceasta procedura fiind folosita pentru mulți dintre pacienții…