- Meteorologii anunta, vineri, un nou val de canicula, care, sambata si duminica, se va manifesta in vestul si sud-vestul tarii, iar de luni se va extinde in intreaga tara. Temperaturile ajung la 38 de grade. „In cursul zilelor de sambata si duminica (14 si 15 august), valul de caldura se va…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, duminica, o atenționare de canicula in zilele de 9, 10 și 11 august. In sud-vestul și sudul țarii disconfortul termic va fi ridicat și local va fi canicula. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pe arii extinse pragul critic de 80 de unitați,…

- Satul hunedorean Poiana Rachițelii (comuna Cerbal) din Ținutul Padurenilor, aflat in Munții Poiana Rusca, este gazda celei de-a doua ediții a Festivalului Placintelor Padurenești, care va avea loc in 7 și 8 august, in centrul localitații. Vizitatorii vor avea ocazia sa afle ce este un „Țuhoni”, și secretele…

- Astazi, vremea va deveni foarte calda in aproape intreg arealul, iar disconfortul termic va fi in creștere. Cerul va fi variabil. La... The post Vreme foarte calda in vestul țarii. De luni revine canicula appeared first on Renasterea banateana .

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de canicula si disconfort termic in 24 de judete, total sau partial, inclusiv in Municipiul Bucuresti, valabila duminica si luni. Totodata, ANM avertizeaza ca a emis un Cod galben de instabilitate atmosferica deosebit de accentuata…

- Un grav accident rutier s-a produs in aceasta dupa-amiaza pe DJ 709B din județul Arad, la ieșirea din localitatea Graniceri spre localitatea Șiclau, unde o mașina și un tractor s-au ciocnit violent. In urma impactului, doua victime au ramas incarcerate, iar circulația a fost blocata complet. La fața…

- Procurorii DIICOT - Structura Centrala efectueaza miercuri dimineata, impreuna cu ofiteri DGA, peste 150 de perchezitii in judete din sudul si vestul tarii, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES. Actiunea vizeaza destructurarea unor grupari infractionale care conlucreaza in vederea comiterii…

- Zilele Europene ale Arheologiei, care doresc sa aduca in atenția publica atat patrimoniul național descoperit in urma cercetarilor arheologice, cat și secrete ale acestei meserii, prin organizarea unor activitați originale și interactive menite sa evidențieze cat de pasionanta este reconstituirea trecutului,…