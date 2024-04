Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase au descins ieri la Lupeni si Uricani, in judetul Hunedoara, pentru perchezitii domiciliare legate de un dosar penal ce vizeaza savarșirea unor infracțiuni la regimul armelor și al munițiilor. braconaj, uz de arma letala fara drept și orice…

- O asociație care este reprezentata doar din directori și-a propus sa transforme un oraș al țarii, intr-un spațiu educativ imparțit in șase mari domenii de activitate: invațamant-educație, cultura, sanatate, antreprenoriat, justiție și jurnalism.

- Un accident rutier cumplit s-a petrecut noaptea trecuta inainte de ora 23. Un sofer a scapat ca prin minune dupa ce ar fi gonit cu peste 100 de km pe ora si s-a infipt intr-un stalp de metal, dupa ce ar fi pierdut controlul intr-o curba in municipiul Oradea. Masina a fost spintecata in doua. noptii.…

- Politistii de frontiera aradeni din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Nadlac au depistat 18 cetateni din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un TIR, respectiv pe la zona verde”. Duminica dimineața, in jurul orei 04:00, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politistii mureseni, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, efectueaza, joi dimineata, 60 de perchezitii in 15 judete si in municipiul Bucuresti, intr-un... The post 60 de perchezitii in 15 judete, printre care și in vestul țarii, intr-un dosar de evaziune…

- Pompierii militari de la ISU Hunedoara au intervenit in ultimele 24 de ore pentru stingerea a nu mai putin de zece incendii de vegetație uscata. Cea mai dificila intervenție a avut loc in zona Cozia, chiar in apropierea municipiului Deva, unde, pomperii au stins incendiul pe durata a trei ore dupa ce…

- O noua persoana din vestul tarii a fost data disparuta. De aceasta data e vorba de o femeie in varsta de 73 de ani, Viorica Padurean, din Calan, judetul Hunedoara, care si-a parasit domiciliul ieri dimineata. „La data de 07 februarie 2023, in jurul orei 15:20, la sediul Politiei Orașului Calan s-a prezentat…

- Pasagerii vor fi transbordați, in perioada 12 – 23 februarie 2024, cu mijloace auto intre Simeria-Savarșin și Simeria-Margina, din cauza unor lucrari, a anunțat miercuri dimineața compania CFR SA. Potrivit unui comunicat al companiei, in perioada 12 – 23 februarie 2024, pe tronsonul Gurasada-Simeria…