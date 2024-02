Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) au emis prognoza pentru perioada 5 – 18 februarie. Astfel, conform meteorologilor, in urmatoarele doua saptamani regimul termic va fi unul oscilant, de la o saptamana la alta, astfel incat se va trece de la maxime medii de 18-19 grade…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, in intervalul 29 ianuarie - 11 februarie. Meteorologii anunta un inceput de februarie cu vreme neobișnuit de calda pentru aceasta perioada.

- Vremea va fi mai calda decat cea specifica perioadei, in urmatoarele doua saptamani, urmand ca in a doua parte a lunii februarie temperaturile sa fie, in general, apropiate de cele normale, se arata in prognoza publicata marți de Administrația Naționala de Meteorologie. Saptamana 29.01.2024 – 5.02.2024…

- ANM a emis o informare de vreme severa pana vineri dimineata. Val de ploi și vant in vestul țarii. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare de ploi si vant, valabila incepand din aceasta dupa-amiaza.

- Finalul de an aduce vreme mai calda in toate regiunile tarii, cu maxime termice de 16 grade Celsius, urmand sa intre intr-un proces de racire in prima saptamana din 2024, iar precipitatiile vor fi mai frecvente, arata datele publicate, luni, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) pentru intervalul…

- Meteorologii anunta temperaturi ridicate, de pana la 17 grade, de Ziua Nationala. Va fi cald si in Bucuresti, dupa cum spune Raul Ilea de la Administratia Nationala de Meteorologie. Raul Ilea: Debutul de decembrie va aduce un proces de incalzire a vremii, astfel incat maximele termice se vor incadra…