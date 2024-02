Stiri pe aceeasi tema

- Circulația se desfașoara cu dificultate, marți dimineața, pe Autostrada A 1 Sibiu – Deva, intre localitațile Aurel Vlaicu și Oraștie, județul Hunedoara, din cauza apei adunate pe carosabil. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 7, intre localitațile Aurel…

- Pasagerii vor fi transbordați, in perioada 12 – 23 februarie 2024, cu mijloace auto intre Simeria-Savarșin și Simeria-Margina, din cauza unor lucrari, a anunțat miercuri dimineața compania CFR SA. Potrivit unui comunicat al companiei, in perioada 12 – 23 februarie 2024, pe tronsonul Gurasada-Simeria…

- Vremea va fi mai calda decat cea specifica perioadei, in urmatoarele doua saptamani, urmand ca in a doua parte a lunii februarie temperaturile sa fie, in general, apropiate de cele normale, se arata in prognoza publicata marți de Administrația Naționala de Meteorologie. Saptamana 29.01.2024 – 5.02.2024…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de precipitații moderate cantitativ și intensificari ale vantului, valabila pana sambata dupa-amiaza in majoritatea regiunilor din țara.

- Ploile se vor transforma in ninsoare de vineri dupa-amiaza și se va depune un strat de zapada. Vremea se racește semnificativ, se arata intr-o informare meteo emisa de ANM și valabila de vineri pana sambata seara. In intervalul menționat, temporar vor fi precipitații in toate regiunile, iar in Muntenia…

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de marți spre miercuri intr-o garsoniera a unui bloc de locuințe din Deva. Pompierii au evacuat 13 persoane, 11 adulți și 2 copii, iar o femeie a fost dusa la UPU Deva intoxicata cu fum. Pentru ca incendiul a fost localizat rapid, flacarile nu s-au extins la apartamentele…

- Se inregistreaza trafic intens pe Autostrada A1, in direcția Nadlac spre Deva, la nodul rutier din Margina, județul Timiș. O coloana de mașini s-a format pe 7 kilometri. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca traficul este intens pe Autostrada A1 pe sensul Nadlac…

- Grav accident de circulatie in timpul noptii spre dimineata pe DJ 687, intre municipiile Deva si Hunedoara. Soferul unui ansamblu de vehicule a rupt parapetii din beton si s-a rasturnat sub un pod din zona Blooming dupa ce a pierdut controlul volanului. In jurul orei 3.55, un barbat de 42 ani, din…