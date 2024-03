Stiri pe aceeasi tema

- Protest in Tunari din cauza mirosului provenit de la Balta Pasarea, unde se deverseaza dejecții. Oamenii au ajuns la capatul rabdarii și, in frunte cu primarul, au ieșit in strada pentru a cere instituțiilor abilitate sa ia masuri urgente. Protest in Tunari din cauza mirosului provenit de la Balta Pasarea.…

- Ies la iveala detalii șocante in cazul barbatului de 41 de ani din Targoviste, injunghiat mortal in noaptea de sambata spre duminica, la un hotel din zona montana Padina, in județul Dambovița. El ar fi fost injunghiat de fiii vrajitoarei Sidonia. Medicii legiști au dezvaluit care a fost cauza morții…

- Cu ocazia Zilei Mondiale de Lupta impotriva Cancerului, managerul Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta", Beatrice Mahler, a transmis ca aerul curat este soluția pentru un plaman sanatos. Cancerul pulmonar are cea mai mare mortalitate.

- Fostul președinte Traian Basescu a ajuns de urgența la Spitalul Militar, din Capitala. El este infectat cu gripa de tip A, care a agravat starea de sanatate și bolile de care sufera. Basescu se afla internat la secția de Infecțiose, unde este sub tratament.In 2022, Basescu a fost la un spital din Belgia…

- Lațimea mașinilor vandute in UE crește in fiecare an. Mai mult de jumatate din mașinile vandute in UE au peste 1,80 m. Parcarile au ramas prea mici pentru SUV-uri. Un ONG propune ca locurile de parcare sa fie mai scumpe pentru SUV.Cresc mașinile. Cu un centimetru la fiecare doi ani, avertizeaza ONG-ul…

- Medicii, asistenții și personalul auxiliar au ieșit din nou in strada, iar doctorii amenința ca nu vor mai consulta decat contracost. Ei sunt nemulțumiți ca ar urma sa primeasca mai puțini bani pentru serviciile acordate in cabinete. Joi dimineața sunt proteste la Ministerul de Finanțe. Sunt proteste…

- Plamanii sunt organi vitali pentru pui și nu sunt potriviți pentru consumul uman din mai multe motive. In primul rand, plamanii sunt responsabili pentru respirația pasarii și colecteaza toxine, bacterii și alte substanțe care nu sunt benefice pentru sanatatea umana. Plamanii pot fi expuși la o varietate…

- Noi informații in cazul tanarului om al legii, care a cazut ca secerat dupa ce a ieșit din tura. Medicii legiști au anunțat care a fost cauza decesului polițistului roman in varsta de doar 31 de ani. Nu era inregistrat nicaieri ca suferind de o boala cronica sau alta afecțiune ce i-ar fi putut pune…