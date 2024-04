Probleme mari în spitale din cauza temperaturilor ridicate. Sute de persoane ajung la urgență zilnic Sunt probleme mari in spitale din cauza temperaturilor ridicate. O mulțime de persoane se confrunta cu diferite afecțiuni. Medicii sunt cei mai ingrijorați in contextul in care temperaturile atipice aglomereaza camerele de garda și unitațile de primiri urgente. In acest sens, medicii atrag atenția ca bolile virale și bacteriene aduc zilnic sute de bolnavi la urgența. Cei mai mulți au boli digestive, toxiinfecții alimentare ori mușcaturi de insecte și tocmai din acest motiv ajung in spitale. Ce se intampla in spitale, odata cu temperaturile ridicate ”Este o paleta larga, vorbim inclusiv de bolile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

